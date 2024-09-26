Mansur Yavaş: Adaylık tartışmasından rahatsızım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmalarına tepki gösterdi. “Bu tartışmalardan çok rahatsızım.” diyen Yavaş, gündemin ekonomi olması gerektiğini söyledi.

Mansur Yavaş: Adaylık tartışmasından rahatsızım

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı , adaylık tartışmalarından rahatsız olduğunu söyledi.

Sözcü Gazetesi’ne konuşan Yavaş, Altılı Masa sürecinde iki yıl boyunca aday tartışması yaşadıklarını hatırlatarak, “Bu tartışmayı iktidar cenahı eksiksiz devam ettirdi. Bundan bir ders alınması lazım.” diye konuştu.

Adaylık tartışmasının zamanı gelince yapılması gerektiğini ifade eden Yavaş, “Televizyonda konuşulacak konu halkın yaşadığı mağduriyetler. Bunların önüne geçmeye bizim hakkımız yok, ben tek kelime etmiyorum bu konuda.” dedi.

İSTİFA İDDİALARINI YALANLADI

’den istifa edeceği iddialarını net bir şekilde yalanlayan Yavaş, “Siyasetçiler oyun kurabilir, biz oyuna gelmeyiz. İstifa gibi bir düşüncem yok.” diye konuştu.

Mansur Yavaş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini de söyledi.

ARSLAN’IN AÇIKLAMALARI

Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldığı iddia edilen açıklamalara da değinen Yavaş, “Bana yakın hiçbir isim böyle konuşamaz, tarzım bu değil.” açıklamasını yaptı

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