Mansur Yavaş: Ankapark için anket yapılacak

Yapım süreci ve maliyetiyle tartışma yaratan Ankapark üç yıllık yargı sürecinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş basın mensuplarıyla birlikte atıl durumdaki Ankaparkı gezdi.

Yavaş, ''O günkü irade buranın yapılmasına karar vermiş ve 801 milyon dolar gibi bir bedelle burayı yapmıştı. Bu parayla 6 tane Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ya da 35 bin kilometre yol yapılabilirdi. Hatta 5 bin 133 otobüs alınır, 2 adet metro hattı uzatımı yapılabilirdi'' açıklamasında bulundu.

2019'da açılan Ankapark 7 ay sonra beklediği ilgiyi görmediği gerekçesiyle işletmeci şirket tarafından kapatılmıştı.



Yavaş, ''Yılda 5 milyon ziyaretçiyi ağırlaması hedefleyen Ankapark'ın açılışı tam da bu noktada yapıldı. Ziyaretçileri 100 bin dolara mal olan dinazorlar karşılıyordu ancak o dinazorlar da iklim koşulları sebebiyle büyük oranda hasar gördü'' açıklamasında bulundu.



Peki Ankapark yeniden açılacak mı yoksa alan başka faaliyetler için mi kullanılacak?

Yavaş, ''Burayı nasıl kullanacağımızı kamuoyuna soracağız'' diyerek konuyla ilgili anket yapılacağına işaret etti.

