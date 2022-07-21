Mansur Yavaş: Ankapark için anket yapılacak

Atıl durumdaki Ankapark bir süre önce mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmişti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün gazetecilerle birlikte maliyetiyle tartışma yaratan parkı gezdi. Parkın geleceğine Ankaralıların karar vereceğini söyledi.

Haberler 21.07.2022 - 17:42 | Son Güncelleme : 21.07.2022 - 17:47

Mansur Yavaş: Ankapark için anket yapılacak

Yapım süreci ve maliyetiyle tartışma yaratan Ankapark üç yıllık yargı sürecinin ardından Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı basın mensuplarıyla birlikte atıl durumdaki Ankaparkı gezdi. 

Yavaş, ''O günkü irade buranın yapılmasına karar vermiş ve 801 milyon dolar gibi bir bedelle burayı yapmıştı. Bu parayla 6 tane Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ya da 35 bin kilometre yol yapılabilirdi. Hatta 5 bin 133 otobüs alınır, 2 adet metro hattı uzatımı yapılabilirdi'' açıklamasında bulundu. 

2019'da açılan Ankapark 7 ay sonra beklediği ilgiyi görmediği gerekçesiyle işletmeci şirket tarafından kapatılmıştı.

Yavaş, ''Yılda 5 milyon ziyaretçiyi ağırlaması hedefleyen Ankapark'ın açılışı tam da bu noktada yapıldı. Ziyaretçileri 100 bin dolara mal olan dinazorlar karşılıyordu ancak o dinazorlar da iklim koşulları sebebiyle büyük oranda hasar gördü'' açıklamasında bulundu.

Peki Ankapark yeniden açılacak mı yoksa alan başka faaliyetler için mi kullanılacak?

Yavaş, ''Burayı nasıl kullanacağımızı kamuoyuna soracağız'' diyerek  konuyla ilgili anket yapılacağına işaret etti. 

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