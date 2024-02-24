Mansur Yavaş: Ankara halkını zengin etmek için destekte bulunacağız

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında Evren ilçesinde seçim koordinasyon kurulu merkezinin açılışına katıldı.

Yavaş'a, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve parti üyeleri eşlik etti.

Yavaş, 5 yıldır görev yaptığını hatırlatarak "Bu hizmeti yaparken 5 yıl boyunca nereye gidersek gidelim 'nereden bize çok oy çıkmış, nereden az oy çıkmış' hesabını yapmadık. 5 yıl boyunca çakarlı araçlarla gezmedik. Bir minibüs, bir şoför, bir korumayla çakarlı araç olmadan her tarafı gezdik. Problemlerini yerinde dinledik." dedi.

Yavaş, şöyle devam etti:

"Eskiden büyükşehir belediye başkanı bir miting zamanı gelir, bir daha esamesi okunmazdı. Bunları yaparken yaptığımız projelerin maliyetlerini her yere astık, internet sitemizden yayımladık. Tüm harcamalarımızın hepsini kuruşu kuruşunu orada görüyorsunuz. O yetmiyor Sayıştay raporlarını da inceliyoruz. Biz çünkü sizlerden aldığımız paralarla, maaşla görev yapan insanız. Hükmetmek için değil, hizmet etmek için geldik ve çok uzun yıllar sonra Ankaralı bir hemşeriniz olarak göreve geldiğimiz için aradaki farkı da gösterelim istedik. Yani Ankara'nın en ücra köşesine kadar ne eksik varsa hizmet etmek için canla başla çalıştık."



"DESTEK ALAN AİLELERİN ÇOCUKLARINI OKUTACAĞIZ"

Ankara'da şeffaf ihalelerle "çalıyor ama çalışıyor" algısını toprağa gömdüklerini ifade eden Yavaş, "Benim çılgın projem falan yok. Öncelikli olarak Ankara'daki bu altyapı sorunlarını ortadan kaldırıp, Ankara halkını zengin etmek için desteklerde bulunacağız." dedi.

Yavaş, "Destek ihtiyacı olan aileler de diğer yaşıtları gibi çocuklarının aynı şartlarda eğitime devam etmesini istiyor. Onları okutacağız ki önce kendilerini kurtaracak, sonra ailelerini kurtaracak ve ülkemize faydalı olacaklar. Destek alan ailelerin de çocuğunun destek almasını inşallah bu şekilde sonlandıracağız" diye konuştu.