Mansur Yavaş: Ankara halkının parasını Ankara halkı için harcıyoruz

Mansur Yavaş, Kahramankazan’daki Ankara Yurtiçi Nakliye ve Lojistik Merkezi'nde kamyoncu ve nakliyecilerle buluştu.

"5 YILDIR ANKARA'NIN PARASINI ÇARÇUR ETMEDEN ÇALIŞTIK''



Yavaş, buradaki konuşmasında, farklı bir belediye başkanlığı yaptığını belirterek, "5 yıldır Ankara'nın parasını çarçur etmeden çalıştık, kimseyi ayırmadık. Kimse verdiğimiz oydan dolayı veya başka bir sebepten dolayı farklı bir hizmet aldık diyemez. Bizim felsefemizde yok. Ankara halkının parasını Ankara halkı için harcıyoruz." ifadesini kullandı.



Belediye bütçesinin önceki yıllara göre yüzde 50 azaldığını belirten Yavaş, buna rağmen 27 bin 500 emekliye her ay 1000 lira nakit yardımı, 400 lira et yardımı, 500 lira da doğalgaz yardımı yaptıklarını anımsattı.



"EN BÜYÜK PROJEMİZ ANKARALILARI ZENGİN ETMEK"



Mansur Yavaş, belediye başkanlığı döneminde, önceki dönemlerde yapıldığı kadar kavşak ve asfaltlama yapıldığını, en büyük hayalinin de Ankaralıları zengin etmek olduğunu kaydetti.



Yavaş, "Yaptığımız projelerin hiçbirine kavşağınız hayırlı olsun yazmadık. Ankara Büyükşehir Belediyesi 'şu kadar liraya yapmıştır' yazdık. Yaptığımız işlerin hesabını verdik. En büyük hayalimiz Ankaralıyı zengin etmek demiştik, inşallah o yönde de çalışıyoruz." dedi.