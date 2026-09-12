Mansur Yavaş: Ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşme siyasetin en önemli gündem maddeleri arasına girdi .

Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Ankara Kent Konseyi 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Mansur Yavaş, görüşmedeki gündem maddesinin Ankara olduğunu yineledi .

"GÖRÜŞME SPEKÜLE EDİLDİ"

"Değişen bir mevzuatla yapılacak büyük yatırımlar için Hazine ve Cumhurbaşkanlığı onayı alma zorunluluğu getirildi." diyen Yavaş, şunları söyledi:

"- Bırakın bu kentte kamu yöneticileriyle tartışmayı, bu ülkenin Sayın Cumhurbaşkanı ile var olan bir yetki için kendisine gidip bu metro yatırımlarının programa alınması, 1,3 milyar dolarlık bu metrolar için harcanacak paranın izni, aynı zamanda 800 milyon avro civarında ve sadece Sayın Cumhurbaşkanı iznine ihtiyaç olan Hazine tahvili çıkartma için birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz.

- Bizler eğer bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek, bu ülkede farklı fikirlere sahip olan, Ankara'da farklı fikirlere sahip olan ancak bu kentin içinde yaşayıp belediyeye aynı oranda para ödeyen, o yaşamı hep birlikte paylaştığımız insanlarla ayrı olmamızın imkanı var mıdır?"

"BELEDİYE BAŞKANI OLARAK BİZİ HİÇ İLGİLENDİRMİYOR"

Siyaseten ayrım yaşanan günlerden geçildiğine işaret eden Yavaş, "Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini, belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim." değerlendirmesini yaptı.

"Belediye Meclisinde imkan olursa hep birlikte oy birliğiyle karar almaya çalışıyoruz. Oy birliğiyle karar aldığımız zaman daha da mutlu oluyoruz." ifadelerini kullanan Mansur Yavaş, "Ayrılıkta azap vardır. Tavandakiler istediği kadar ayrılsın. Bizler Ankara halkı olarak tabanda her konuda her fikirden insanla bir arada olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yavaş, Ankara halkının verdiği görevi, dönemlerinin sonuna kadar en iyi şekilde yapmak zorunda olduklarını, günlük tartışmalarla vakit geçiremeyeceklerini sözlerine ekledi.

“AYRILIKTA AZAP VARDIR, BİRLİKTE RAHMET”

Programdan ayrılırken Yavaş, kendisini bekleyen gazetecilere, "Arkadaşlar, bu soruları yakın zamanda toplanacağız, hep beraber görüşeceğiz. Şu anda konuşacak hiçbir şey yok. Ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır." dedi.