"Mansur Yavaş başka partiye katılacak" iddiasına yalanlama

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Mansur Yavaş 'ın başka bir partiye geçeceği iddiasının gerçek olmadığını açıkladı.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, "Mansur Yavaş’ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddialar defalarca yalanlanmasına rağmen ısrarla gündeme getirilmeye devam edilmektedir. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." denildi.

Açıklamada, Mansur Yavaş'ın, "Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur." sözleri de hatırlatıldı.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Mansur Yavaş, geçtiğimiz ay Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti. Yavaş, istifa açıklamasında CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın "CHP'nin kurumsal kimliğini örseleyen CHP'de duramaz." sözlerine işaret etmiş, "Daha önce, parti içinde şahsımla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim." ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİ SONRASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 9 Eylül günü Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirmişti.

Siyasi tutumu ve gerçekleştirdiği görüşmeler üzerinden çeşitli yorumlar yapıldığını ifade eden Yavaş, Erdoğan ile görüşmesine ilişkin bir açıklama yaparak Ankara'nın sorunlarını ele aldıklarını söylemişti.

Görevinin gerilimi büyütmek değil, mümkün olduğunca düşürmek olduğunu ifade eden Yavaş, "Bugün ihtiyacımız olan; zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumaktır. Ben de o zemini korumaya çalışıyorum." demişti.

CHP ve Yeni Parti yönetimlerine de seslenen Yavaş, "Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem." ifadelerini kullanmıştı.