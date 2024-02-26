Mansur Yavaş: Belediyenin parasını kendi reklamımıza harcamadık

“BELEDİYENİN PARASINI KENDİ REKLAMIMIZA HARCAMADIK”



Yavaş, seçim çalışmaları için harcanan paranın Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı tarafından karşılandığını da söyledi. Başkan Yavaş, “Ankara halkının, belediyenin parasını kendi reklamımıza harcamadık. Şimdi seçim dolayısıyla açılan bu pankartlardan rahatsızlar. Belediyenin bir kuruşu yok, il başkanlığımız karşılıyor.” diye konuştu.



“MUSLUK SUYU İÇİN DÜĞMEYE BASTIM”



Yavaş’ın konuşmasından satır başları şöyle:



“Ankara’dan Polatlı’ya su götürdük. Çubuk’tan Akyurt’a boru hattını yeniledik. Çamlıdere’den Elmadağ, Hasanoğlan’a kadar su götürdük. Buralar hep susuzdu, damla su yoktu. Şimdi vereceğim müjde de şu; Çamlıdere’den Ayaş’a, Güdül’e ve Beypazarı’na su getirme projesi bitti. Bu yaz içerisinde de ihalesini yapıyoruz. Biliyoruz, yaptığımız bu ihaleler görülmeyecek, yine ‘ne yaptılar?’ diye soracaklar. Ama evinizde 1 saatlik su kesintisi olduğu zaman ne yaparsınız düşünün?



Ben Ayaş, Beypazarı ve Güdül’ün onlarca yıl, 20 yıl, 30 yıl artık su hasreti çekmeden, tertemiz musluk suyu içmesi için düğmeye bastım. İnşallah yapmak da bize nasip olacak.



Yine Güdül’de 15 mahallemizdeki asbestli su boruları yenilendi. Arıtma tesisi yapıyoruz, projesi bitti.



Önümüzdeki günlerde ihale edilecek. 27 köye ücretsiz internet verdik. Bir de 26 tane köye yangın söndürme tankeri verdik. 23 bin 500 ton asfalt attık. Muhtarlarım da vardır burada. Merak etmeyin Ankara'nın ilçeleri dahil, grup yollarının tümü sıcak asfalt olacak.”