Mansur Yavaş: Bütün adaylar mal varlığını açıklasın

31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kala, belediye başkan adayları saha çalışmalarına hız verdi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu kapsamda CHP Keçiören Ufuktepe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.



Yavaş burada yaptığı konuşmada ''Seçildiğimizden itibaren hiç kimseyi ayırmadan hangi ilçe kime oy vermiş, vermemiş bakmadan çalışmaya başladık. 'Nereden çok oy alırsam, oraya hizmet ederim' anlayışını reddettik.'' dedi.



5 yıllık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yaptıklarını anlatan Mansur Yavaş, 31 Mart'taki rakibi Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un eleştirilerine de şu sözlerle yanıt verdi:



''Rakibim demiş ki '5 yıldır hiçbir yerde görmediğimiz fotoğraflar şimdi asılıyor.' Evet, seçim zamanı asıyorum ama 5 yıldır sizin gibi sürekli sağa sola fotoğraflarımızı atıp Ankara halkının tertemiz parasını bunlara harcamadık. Keşke sizler de Ankara halkının paralarıyla reklam yapmayı bıraksanız artık.''



Rakiplerine "Mal varlığınızı açıklayın" çağrısı da yapan Yavaş, ''Mal beyanımı açıkladım, her şeyimiz açık. Bütün adaylar açıklasın herkes koysun göreve gelmeden önceki servetini göreve geldikten sonraki servetini herkes görsün.'' ifadelerini kullandı.



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