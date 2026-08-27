Mansur Yavaş CHP'de mi kalacak? Açıklama geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı arasında Yavaş’ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmediğini açıkladı.

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın şu aşamadaki önceliği, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki dengeler ve Ankara’ya hizmetlerin kesintisiz biçimde sürdürülmesidir." denilen açıklamada Belediye Meclisi’nde boşalan görevler için ilerleyen günlerde seçimlerin yapılacağına işaret edildi.

"DOĞRU BULMUYORUZ"

Bu süreçte ortak iradenin korunması, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesinin büyük önem taşıdığının vurgulandığı açıklamada "Özellikle son günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bir operasyon yapılacağı ve Belediye Meclisi’ndeki dengelerin değiştirilerek belediye yönetiminin AK Parti’ye geçeceği yönünde birtakım çevrelerce açıkça iddialar dile getirilirken; henüz ortada başlamış bir seçim süreci dahi yokken Sayın Yavaş’ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz." denildi.

Açıklamada Yavaş'ın tutumunıun daha önce de birçok kez açıkça ifade ettiği belirtilirken "Sayın Yavaş’ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir." ifadelerine yer verildi.