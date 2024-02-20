Mansur Yavaş: Çiftçimize desteği artıracağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ankara Kent Konseyi'nde kırsal kalkınma dernekleri üyeleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Yavaş, Ukrayna-Rusya savaşında dünyanın buğday krizine girdiğini hatırlatarak, "Ukrayna'nın arazileri bizimkinden büyük mü? Halbuki bizdeki tarımsal üretim çok daha fazla. Ama bilinçli bir şekilde, 'Siz bunu yapmayın' diye diye başkasına muhtaç olduk. Dünyada kendi kendine yeten ender ülkelerden birisiydik değil mi? Niye yurt dışından almak ihtiyacını hissettik? Niye kendi çiftçimizi desteklemiyoruz?'' diye konuştu.

''ANKARA'NIN YÜZDE 50'Sİ TARIMA UYGUN''

Mansur Yavaş, Ankara'da tarıma yönelmeleri gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti:

''Bu bina dahil Ankara ve ilçelerinde gördüğünüz bütün binalar toplamı, Ankara arazisinin sadece yüzde 3'üne eşit. Ankara'nın yüzde 97'si hala boş tarla. Bunların en az yüzde 50'si de tarıma uygun. Dolayısıyla zaten bizim petrolümüz var meydanda. Mesele buna bir şekilde destek olup, tekrar insanların üretmesini sağlamak. Sorun üretimdeki maliyetlerde. Eğer devletimiz gerekeni yapsa, çiftçimizin maliyetlerini en aza indirse, gerekli destekleri verse, 'yapma' deseniz de tarım yapar. Ama üretimdeki maliyetler artıyor, mazot fiyatları filan da derken artık insanlar ekemez hale geldi.''

''SULAMA KOOPERATİFLERİNE AYRICA DESTEK OLACAĞIZ''



Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı vasıtası ile bir çalışma başlattıklarını belirterek şunları söyledi:

"5 yıl içerisinde verdiğimiz destek, 880 milyon lira. 1 milyara yakın destek bulduk. Kendi bütçemize göre ancak bunu yaptık. Fakat pandemi dönemi ve arkasından gelen ekonomik sıkıntılar gösterdi ki bizim daha fazla destek olmamız lazım. Daire başkanımıza talimat verdim, sulama kooperatiflerine de ayrıca destek olacağız.

''2'NCİ DÖNEMDE DESTEKLERİMİZİ ARTIRARAK DEVAM EDECEĞİZ''



İnşallah 2'nci dönemde desteklerimizi artırarak devam edeceğiz. Daha fazla bütçe ayıracağız ve sizlerin çocuklarının da para kazanıp, tekrar çiftçiliğe devam etmesini istiyoruz.''

