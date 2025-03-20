Mansur Yavaş, Dilek İmamoğlu’nu ziyaret etti: “Güveneceğimiz tek liman hukuk”

Ekrem İmamoğlu gözaltında: Saraçhane ve Vatan Caddesi’nde son durum Haberi Görüntüle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması üzerine Tayvan’daki programını yarıda kesip yurda dönen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu’nun Sarıyer’deki konutunda Dilek İmamoğlu ile görüştü.



Mansur Yavaş, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.



"GÜVENECEĞİMİZ TEK LİMAN HUKUKTUR"



İmamoğlu ailesinin üzgün ancak moralli olduğunu anlatan Yavaş, “CHP ve Türk milleti yaşananları görüyor. İnşallah hukuk işler. Türkiye’de tek temennimiz o.” diye konuştu.



“Türkiye’de siyasallaşmış bir yargı var.” ifadesini kullanan Mansur Yavaş, “Yargının bu konuda güven vermesi lazım vereceği kararlarla. Yine güveneceğimiz tek liman hukuktur.” dedi. "PAZAR GÜNÜ SANDIK BAŞINA GİDECEĞİM"



İmamoğlu’nu daha önce geçirdiği soruşturmalarda, davet üzerine adliyeye giderek ifade verdiğini söyleyen Mansur Yavaş, “Yine aynısı yapılabilirdi. Sanki bir terörist yakalanıyor gibi evin bu şekilde aranması hiç uygun düşmemiştir. İnşallah artık hukukun geçerli olduğu zamanları konuşacağız.” ifadelerini kullandı.



Pazar günü CHP’de yapılacak olan cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi için kendisinin de sandık başına gideceğini anlatan Yavaş, bu akşam da Saraçhane’deki İBB binasında olacaklarını söyledi.

Yavaş, Tayvan programını yarıda kesip yurda döndü

PROGRAMINI YARIDA KESİP TÜRKİYE’YE DÖNDÜ



Uluslararası bir fuar için Tayvan’da bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından programını yarıda bırakarak Türkiye’ye döndü.



Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla saat 05.10’da Tayvan’ın başkenti Taipei’den İstanbul’a gelen Yavaş, İstanbul Havalimanı VIP Terminali’nde gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"HAKKIMDA HERHANGİ BİR SORUŞTURMA YOK"



Hakkında soruşturma başlatılacağı iddialarına ilişkin sorulara yanıt veren Yavaş, “Ben 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Hakkımda 109 tane şikayet yapıldı, 101 tanesi mülkiye müfettişleri tarafından soruşturuldu ve kapatıldı. Diğerlerini de mülkiye müfettişleri soruşturuyor ve kapatacağından da eminim. Hakkımda herhangi bir soruşturma yok.” dedi.



Yavaş, “1999 yılından bugüne kadar yani ilk belediye başkanı olduğumdan bugüne kadar bütün banka hesaplarımı herkes inceleyebilir. Gayet açık bir şekilde kamuoyuna dahil açabilirler.” ifadelerini kullandı.

Yavaş havalimanında gazetecilere açıklama yaptı

“Korktuğumuz bir şey yok” diyen Yavaş, şöyle devam etti:



“Ancak bu iddialara bakarsınız kendi kendine bir şey bulup aleyhimize bir şeyler söyletme ihtimalleri var gibi geliyor bana.



Yoksa da bu konuları televizyonda konuşmasınlar, herkesin ailesi var. Bir şekilde hadi gidin bir şeyler bulun anlamı, iyice bu işin üstüne yağ dökmektedir, yeter.



Hukuk herkese lazım, Hukuk dışına çıkanları şunu söyleyebilirim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Arnavutluk Kararı var bu kararı dikkate alsınlar.”



"PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ YOLLARI AÇILMALI"



“Artık günümüzde, yargı tarafsız ve bağımsız olacak diyoruz ama birtakım kalemler ve yorumcular bir iki gün önce televizyondan açıklıyorlar, olacakları zaten söylüyorlar. Avukatının ulaşmadığı bilgilere her nasılsa bu yorumcular ulaşıyorlar ve ertesi gün de bu olaylar oluyor.



Burada yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu söylemek mümkün değil. Ben uçaktan gelirken de televizyonlara baktım, bütün dünya bu olayı konuşuyor ve Türkiye’deki yargıya olan güvenin azaldığını söylüyorlar. Böyle bir ülkede hiç kimse ticaret de yapmak istemez, ilişki de kurmak istemez. Dolayısıyla bir an evvel parlamenter sisteme geçiş yollarının açılması, tarafsız ve bağımsız yargının kurulması gerekir.



Eğer biz hukuka güvenmeyeceksek neye güveneceğiz. Devletin de en büyük güvencesi herkesin en büyük güvencesi tarafsız ve bağımsız adil bir hukuk sistemidir. Ama bugün bunun için bundan bahsetmek mümkün değil.”