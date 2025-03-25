Mansur Yavaş: Dönem sonu görevi bırakacağım

Siyasette Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylııyla ilgili tartışmalar sürüyor.



Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.



Yavaş, bu döneminin son dönemi olduğunu söyleyerek, "Bu benim son dönemim. İnşallah Ankara’da ve Polatlı’mızda güzel hizmetler yaparak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz." diye konuştu.