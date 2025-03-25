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Mansur Yavaş: Dönem sonu görevi bırakacağım

Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili tartışmalar sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İkinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyorum." dedi.

Mansur Yavaş: Dönem sonu görevi bırakacağım

Siyasette 'ın Cumhurbaşkanlığı adaylııyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yavaş, bu döneminin son dönemi olduğunu söyleyerek, "Bu benim son dönemim. İnşallah Ankara’da ve Polatlı’mızda güzel hizmetler yaparak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

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