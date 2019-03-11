Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkında, avukatlık yaptığı döneme ilişkin bir senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanmak", senedi veren kişiye ise tahsilat amacıyla çok sayıda mesaj göndererek "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçlarından son soruşturma açılması için iddianame düzenledi.



İddianame, Yavaş hakkında son soruşturma açılması talebiyle Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkemenin bu yönde karar vermesi durumunda Yavaş, 9 aydan 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılanacak.



Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Serkan Ucuzcu'nun hazırladığı iddianamede, Necmettin Kesgin adlı kişinin avukatının 6 Kasım 2017'de Yavaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğu, soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün kovuşturma izni verdiği bildirildi.



İddianamede, müşteki Kesgin ile arasında ödünç ilişkisi bulunan Lütfi Telat Sam isimli kişiye ait şirketlerin taraf olduğu Kayseri Asliye 1. Ticaret Mahkemesinde görülen dava ve bazı hukuki danışmanlık hizmetine istinaden avukat Yavaş'a verilen 29 Mart 2011 tarihli 600 bin ABD doları bedelli senedin tahsili amacıyla Yavaş'ın, Kesgin hakkında Ankara 29. İcra Müdürlüğündeki dosya üzerinden takip başlattığı ifade edildi.



İddianamede, buna rağmen Yavaş'ın, aynı alacağa istinaden teminat olarak verilen ve bedelsiz kaldığını bildiği 5 Kasım 2009 tanzim tarihli 600 bin ABD dolar bedelli senedin tahsili amacıyla müşteki hakkında Ankara 8. İcra Müdürlüğündeki dosya üzerinden de takip başlatmak suretiyle mükerrer tahsilat yapmaya çalışarak görevini kötüye kullandığı kaydedildi.



Yavaş'ın, müştekinin cep telefonuna çok sayıda mesaj gönderdiği belirtilen iddianamede, Yavaş'ın, bu şekilde şikayetçiyi rahatsız etmek suretiyle "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçunu işlediği savunuldu.



İddianamenin gönderildiği Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesinden, Yavaş hakkında "görevi kötüye kullanmak" ile "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçlarından son soruşturma açılmasına karar verilmesi talep edildi.



YAVAŞ'IN AVUKATI: İCRA TAKİBİ DURUNCA ASIL SENET İCRAYA KONULDU



Yavaş'ın avukatı Mustafa Ekinci, kendilerine tebliğ edilen iddianameye ilişkin savunma hazırlamak üzere 10 gün süre tanındığını bildirdi.



"Müvekkilinin, inkar amacıyla verilip sahte imza atılmış bir senetle mağdur edildiğini ve hukuki hizmeti karşılığı alacağını tahsil edemediğini" ifade eden Ekinci, Yavaş'ın eylemlerinde suç unsuru bulunmadığını savundu.



Ekinci, ilk senede ilişkin icra takibi durunca müvekkilinin asıl senedi icraya koyduğunu ifade etti.



Kesgin'in avukatı Özgür Ilgaz ise sahte imzalı olduğu iddia edilen senetle ilgili davayı kazandıklarını, Yavaş'ın yedi emin olarak kendinde bulunan senetle ilgili de işlem başlattığını, bu dosyanın ise halen Yargıtayda bulunduğunu öne sürdü.



Mahkemenin Yavaş hakkında son soruşturma açılmasına karar vermesi halinde, dosya Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilecek ve Yavaş atılı suçlardan 9 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.



Son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına yönelik karar verilmesi halinde de savcılığın itiraz hakkı bulunuyor.