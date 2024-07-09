Mansur Yavaş ile Melih Gökçek nikah şahidi oldu

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Mehmet Yiğiner'in oğlunun düğününde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek nikah şahitliği yaptı.

Mansur Yavaş ile Melih Gökçek nikah şahidi oldu

TŞOF Başkanı Mehmet Yiğiner'in oğlu Mehmet Halit Yiğiner ve Feriha Öner'in düğünü Çubuk'ta bir salonunda düzenlendi.

VE MELİH GÖKÇEK ŞAHİT OLDU

Yiğiner ve Öner ailelerinin düğününe, Ankara Büyükşehir Yavaş, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, eski ABB Başkanı ve birçok siyasi isim katıldı.

Mansur Yavaş ile Melih Gökçek nikah şahidi oldu - 1

Çubuk Baki Demirbaş'ın kıydığı nikahta, damadın şahitliğini , yaptı.

Törende konuşan Demirbaş, iki düğünün bir arada yapıldığını belirterek Yiğiner’e TŞOF Başkanlığını tebrik etti. Daha sonra Demirbaş, kıyılan nikahın ardından çifte evlilik cüzdanını vermek için TESKOM Genel Başkanı Kadir Akgül'e verdi.

Akgül ise evlilikle ilgili nasihatte bulundu.

töreni, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sosyal medyada infial yaratmıştı: MEB'den "Onlar Ermiş Muradına" masal kitabına ilişkin açıklama

Sosyal medyada infial yaratmıştı: MEB'den "Onlar Ermiş Muradına" masal kitabına ilişkin açıklama

Meteoroloji saat verip uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji saat verip uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

CHP lideri Özel: Etiketlerden 0 atacağız

CHP lideri Özel: Etiketlerden 0 atacağız

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını

Denizli'de 19 yaşındaki genç apart dairede bulundu

Denizli'de 19 yaşındaki genç apart dairede bulundu

Temizliğe gelen kadın cinsel istismar

Temizliğe gelen kadın cinsel istismar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...