Mansur Yavaş, İmamoğlu ve Özdağ'ı ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaklaşık 2 saat süren ziyaretlerin ardından açıklama yaptı.

Yavaş, İmamoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Bugün Sayın İmamoğlu ve Sayın Özdağ'ı ziyaret ettik. En son görüşmemizden beri ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Geçen hafta bir izin krizi yaşamıştık ama bu hafta yardımcı oldular. Kendisiyle gelişmeleri, yapılabilecekleri ve kendisinin göremediği ama Türkiye'de olan hem Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili hem bu yargılama süreciyle ilgili konuları geniş bir şekilde kendisiyle konuştuk. Kendisinin morali gayet iyi. Haksızlığa uğramış birisinin üzüntüsü ama suç işlememiş birisinin de öz güvenini kendisinde gördük."

"MAHKUM OLMAYACAĞINA İNANIYORUZ"



Yavaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ümit Bey de aynı şekilde ayın 11'inde tahliye edilmeyi bekliyor. İnşallah onu da aramızda göreceğiz. Hak yerini bulacak diye düşünüyorum. Çünkü onunla ilgili olarak da bugün infaz kanunu var. Ondan bahsetmezsem olmaz. İnfaz kanununa göre çok ağır ceza alanlar 1- 2 ay yatıp çıkacaklar. Şimdi yatarı olmayan suçlardan gençler, belediye başkanları yatıyor. Ümit Özdağ da aynı şekilde. Mahkum olmayacağına inanıyoruz. Ama mahkum olsa bile artık yargılamanın yapılmasına gerek yok. Fazlasıyla yattı. Onun için hukuk içerisinde yapılacaksa yapılsın. Hukuk herkese lazım. Adalet olmayan yerde ekmek olmuyor."