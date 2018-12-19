CHP'nin dünkü Parti Meclisi (PM) toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Mansur Yavaş, bugün öğleden sonra geldiği parti genel merkezinde Kılıçdaroğlu ile bir süre görüştü.



Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na aday gösterilmesinden dolayı teşekkür ettiği belirtildi.



Yavaş bazı genel başkan yardımcıları ile de görüşerek genel merkezden ayrıldı.



Öte yandan Bolu'dan aday gösterilen Bolu Milletvekili Tanju Özcan da Kılıçdaroğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.



Özcan, görüşme sonrası çalışmalara başlamak üzere seçim bölgesi Bolu'ya gitti.

MERAL AKŞENER, MANSUR YAVAŞ'I TELEFONLA ARAYIP TEBRİK ETTİ



Bu arada Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini telefonla arayıp tebrik ettiğini bildirdi.



Twitter'dan açıklama yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

''İncelik gösterip telefonla arayarak, büyükşehir belediye başkan adaylığımı tebrik eden İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e şükranlarımı sunarım.''

İYİ PARTİ'DEN YAVAŞ'A DESTEK AÇIKLAMASI

Öte yandan İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.



Toplantının ardından açıklamada bulunan Paçacı, gazetecilerin Mansur Yavaş'ın CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin bir sorusu üzerine, kendilerinin Yavaş'ın adaylığını arzu ettiklerini ancak Yavaş'ın ise "CHP listesinden girmesi halinde daha şanslı olabileceği"ni söylediğini belirtti. Paçacı, "İYİ Parti olarak hem Yavaş'ın şahsında hem de yaptığımız anlaşma gereği tam desteğimizi vereceğimizi ifade edebilirim" diye konuştu.