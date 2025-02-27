Mansur Yavaş: Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemde

Mansur Yavaş, "Ben bu konularda açıklamalarımı yaptım. Hayırlı olsun ön seçim dedim. Bunun haricinde söylenecek bir şey yok. Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir. O kadar söyleyeceğim." diye konuştu.

Mansur Yavaş, bir gazetecinin "CHP'nin de toplantısı vardı. Neden bu toplantıyı tercih ettiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:



"Biraz provoke bir soru bu. Bu toplantı daha önceden belli olmuştu. Ben bu konuda açıklamalarımı yaptım, hayırlı olsun dedim. Onun haricinde söyleyecek bir şey yok. İzliyoruz. Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir. Bu toplantı daha önceden belli olmuştu. Bu sebeple bu programa katıldım. 20 dakika sonra programdan ayrılacağım. CHP'nin saat 15.00'te toplantısı var."