Mansur Yavaş ön seçime katılacak mı? Israrlı sorulara yanıt: “Emeklilerimizin yanında olacağız”

Cumhuriyet Halk Partisi’nde gündem aday belirleme süreci... Adaylık için ismi öne çıkan isimlerden biri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş , daha önce erken aday belirlemenin süreç için sakıncalarını dile getirmişti. Mansur Yavaş bugün önemli açıklamalar yaptı.

"SİMİT BİLE ALAMAYACAK BİR FUKARALIK VAR"



Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardımlarıyla ilgili bilgilendirme toplantısında konuşan Yavaş, “5 sene boyunca ‘aday kim olacak’ diye konuşuldu. Adaylık konusunu bilerek tartıştırdıklarını düşünüyorum.” dedi.



“Eğer iktidarı değiştirmek istiyorsanız ilk yapılacak şey, yoksullara sahip çıkmaktır.” ifadesini kullanan Yavaş, “Ülkeyi gerçek gündemine çekmek istiyorum. Bizim gündemimiz belli. Bir zamanlar şaşalı yapılan simit hesapları artık yapılmıyor. Simit bile alınmayacak bir fukaralık var. Bu fukaralık ortadan kalkmadıkça cumhurbaşkanı olsanız ne yazar.” diye konuştu.



ISRARLI SORULARA YANIT



Mansur Yavaş, gazetecilerin adaylık sürecine ilişkin ısrarlı sorularına ise “Cevap veriyorum. Sonuna kadar emeklilerimizin ve asgari ücretlilerimizin yanında olacağız.” diye yanıt verdi.