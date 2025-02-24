Mansur Yavaş: Seçim tarihi belli değil

CHP'de ön seçim için geri sayım devam ediyor.



Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Ön seçime ilişkin dikkat çeken mesajlar veren Yavaş, ön seçime itiraz etmediğini, seçim tarihi belli olmadığı için vatandaşın gündemine odaklanılması gerektiğini dile getirdi.



Bugun yayınlanan bir ankette hala yüzde 38 kararsız olduğunu sözlerine ekleyen Yavaş, "İktidara oy veren bir çok seçmenin iktidardan uzaklaştığını ancak mnuhalefette yeterli enerji göremediğini gösteriyor. Bizim bir an evvel seçim tarihi belli olana kadar belediye başkanları olarak halkın sorunlarına eğilmemiz gerekiyor." dedi.

"HALKIN GERÇEK GÜNDEMİNE DÖNÜLMESİ LAZIM"



Halkın gerçek gündemine dönülmesi gerektiğini düşündüğünü sözlerine ekleyen Yavaş, "Çünkü bu konu gündeme atıldığında beri televizyonlarda bu konu konuşuluyor." ifadelerini kullandı.