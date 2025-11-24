Mansur Yavaş, soruşturma iznine itiraz etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında verilen "konser soruşturması" iznine ilişkin yasal itiraz sürecini başlatarak itiraz dilekçesini, Danıştay Birinci Daire’ye iletilmek üzere İçişleri Bakanlığı’na sundu.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,, 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı iddiasıyla, aralarında belediye ve firma yetkililerinin de olduğu 14 kişi hakkında 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti. Başsavcılığın, Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" iddiasıyla istediği soruşturma iznine ise İçişleri Bakanlığı tarafından onay verilmişti.