Mansur Yavaş'tan 6 lidere mesaj: Genel başkanların milletvekili olması daha doğru olur

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk’te katıldığı televizyon programında Millet İttifakı liderlerinin Cumhurbaşkanı yardımcısı olması formülünü değerlendirdi.

Genel başkanların millevekili olması ve partilerinin başında bulunması gerektiğini ifade eden Yavaş, "Bunu Sayın Genel Başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın" dedi.

Yavaş, önerilerinin sadece kendisi ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması yönünde olduğunu belirtti.

"ANKARA HALKI BİZİ AFFETMEZ"

Ankara halkının kendisini 5 yıllığına seçtiğini hatırlatan Yavaş, "Hemen atama yapılmayabilir" dedi. "Son güne kadar görevimizi sürdürmek boynumuzun borcu. Aksi takdirde Ankara halkı bizi affetmez." ifadesini kullanan Yavaş, "İki görevin aynı anda sürdürebileceğini de düşünüyorum" diye konuştu.

AYNI ANDA İKİ GÖREV YAPILAMAZ ELEŞTİRİLERİ

Hem Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hem de Büyükşehir Belediye Başkanlığı fikrinin 29 Mart 2019 seçimlerinde Binali Yıldırım için ortaya atıldığını hatırlatan Yavaş, "Sayın Binali Yıldırım için aynı fikri önerenler, İBB Başkanı olunca Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak diyenler şimdi olmaz diyorlar. Şunu söyleyeceğim sadece, iki üç tane idare profesörünün açıklaması var. En önemlisi hocaların hocası Ergun Özbudun. Dün yaptığı açıklamada bunun gayet mümkün olduğunu açıkladı. İki görev bir arada yürütülebilir." yorumunda bulundu.