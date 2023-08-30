Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimlerde tekrar aday olduğunu açıkladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni'nde konuşan Yavaş, "Nasip olursa, herkesin belediye başkanı olmaya devam edeceğim. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de, bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim." dedi.

Siyasi tartışmalarla kaybedecek vakitlerinin olmadığının da altını çizen Yavaş, "Ankara’da 25 yıl yaşanan travmayı tekrar yaşatmaya hakkımız yok. Allah nasip ederse, sizler de bize destek olursanız, seçime girip inşallah bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum. " ifadelerini kullandı.