Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması

, İstanbul Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaretinde cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altaylı'nın aktardığına göre Yavaş, cezaevindeyken adaylıktan bahsetmenin "ayıp" olduğunu söyledi.

"Önemli olan bu anlayıştan kurtulmak. Ben diyorum ki biri yapsın da kim yaparsa yapsın. Beni, seni, o'su yok. Ekrem başkan olur. Özgür Bey parlıyor, o olur. Ben olurum. Birimiz yapsın da kim yaparsa yapsın." ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...