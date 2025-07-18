Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması

Mansur Yavaş, İstanbul Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaretinde cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Altaylı'nın aktardığına göre Yavaş, Ekrem İmamoğlu cezaevindeyken adaylıktan bahsetmenin "ayıp" olduğunu söyledi.

"Önemli olan bu anlayıştan kurtulmak. Ben diyorum ki biri yapsın da kim yaparsa yapsın. Beni, seni, o'su yok. Ekrem başkan olur. Özgür Bey parlıyor, o olur. Ben olurum. Birimiz yapsın da kim yaparsa yapsın." ifadelerini kullandı.

