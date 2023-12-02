Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimlerde tekrar aday olduğunu söyledi.

Öte yandan yerel seçimlerde adaylık için kamudan istifa süresi dün doldu. İstifa edenler arasında dikkat çeken isimler var.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olabilmek için istifa ettiğini duyurdu.

Gökce, "Yol arkadaşlarım, sevgili İzmirlilerle birlikte yeni bir yola çıkıyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki de belediye başkanlığı adaylığı için görevinden istifa etti.

Tiryaki geçmiş dönemlerde Ak Parti'nin Altındağ Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran da istifa edenlerden. Duran'ın AK Parti’den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ismi geçiyor.

