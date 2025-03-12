Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması: Günü belirsiz seçim için harekete geçmedik

Yavaş, Kalecik'te İstasyon Caddesi'nde düzenlenen iftar programında, önceliklerinin vatandaş olduğunu, Ankara'da 210 bin aileye her türlü desteği sağladıklarını söyledi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumrubaşkanlığı seçimlerine ilişkin de konuştu.



Yavaş, "Bildiğiniz gibi siyasi tartışmalar devam ediyor. Biz mümkün olduğu kadar bunların dışında kalmaya devam ediyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimine en az 2 buçuk, 3 yıl ve belki daha fazlası var. Biz öncelikle Ankara halkının bize verdiği emaneti yerine getirmek için, görevimiz esnasında Ankara halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla buradaki görevimiz aksatıp Daha günü belli olmayan bir Cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz. Günü geldiği zaman ortama bakılır Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikirlerimizi de bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşırız." dedi.

Mansur Yavaş, programa gelirken bir şehit ailesiyle karşılaştıklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Buradan şehit ailelerimize de şunu söylüyorum, hiç merak etmeyin, her yerde söylediğim gibi madem bir çözüm süreci var, madem terörist başının adı akil adam olmaya başladı bu memlekette, öncelikle şehit ailelerinin de bir görüşünü alıp masaya otururken onlarla birlikte oturmanızda fayda var."

Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin de konuşan Yavaş, şunları kaydetti:



"Ateşkes çağrısı yapıldı, silah bırakma çağrısı düzgünce yapılmadı. Özellikle terör örgütünün Suriye'deki kanadının da hiçbir şekilde silah bırakma gibi bir söz telaffuz etmediğini gösteriyor. Hal böyleyken konuşmanın hiçbir anlamı yok. Terörsüz Türkiye adı altında daha cumhurbaşkanı ile bu heyetler görüşmeden ve silah bırakılmamışken görüşmeler bence anlamsız kalıyor. Önce silah bırakılacak, ondan sonra şehit aileleri başta olmak üzere toplumun tamamını ikna edecek proje ortaya çıkması lazım. Toplumu tamamen memnun edecek proje ortaya çıkmadan onları ikna etmeden ortaya çıkacak projelerin hepsi çöptür."