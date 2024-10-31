Mansur Yavaş'tan Ahmet Özer'in tutuklamasına tepki

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütü üyeliğinden gece saatlerinde tutuklandı.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından 5 maddelik bir açıklama paylaştı.



Seçilmiş belediye başkanının sabah evi basılarak gözaltına alınmasının hukuka uygun olmadığını belirten Yavaş, "Sadece itibarsızlaştırmak istendiğinin bir göstergesidir." dedi.

"NEDEN BEKLENİLDİ?"



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, son günlerdeki Öcalan tartışmalarına da vurgu yaptı. Terör örgütü liderine yasal statü verilmeye çalışıldığını iddia eden Yavaş, "Ahmet Özer’in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir." değerlendirmesinde bulundu.



Cumhuriyet savcılığının tutuklama müzekkeresine değinen Yavaş, "Olay ve iddiaların 5-10 yıl kadar geriye giderek tespit edildiği açıklanmaktadır. Neden bu tarihe kadar beklenmiştir?" diye sorarak davanın siyasi boyutunun inkar edilemez olduğunu da sözlerine ekledi.