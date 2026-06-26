Mansur Yavaş'tan AK Parti'ye katılan başkanlara tepki: Seçmen başka bir partiyi isteseydi zaten onu seçerdi
26.06.2026 13:52
Mansur Yavaş "Onlar kendi seçmenlerine hesaplarını verirler. Bizim bir kaybımız yok." dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li ve İYİ Parti'li belediye başkanlarının AK Parti'ye katılmasını değerlendirdi.
Mamak Metrosu Şantiyesi'nde gerçekleştirilen programda Mansur Yavaş'a AK Parti'ye geçen belediye başkanları soruldu.
Yavaş "Eğer bu seçmen başka bir partiden belediye başkanı seçmek isteseydi seçerdi zaten." sözleriyle tepki gösterdi.
Belediye başkanlarının AK Parti'ye katılmasının kendi tercihleri olduğunu belirten Mansur Yavaş “Onlar kendi seçmenlerine hesaplarını verirler. Bizim bir kaybımız yok.” dedi.
Perşembe günü İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, CHP'den şubat ayında istifası büyük tartışmalara yol açan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve CHP'den ayrılan Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katılmıştı.