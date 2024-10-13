Mansur Yavaş'tan "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt

CHP'nin cumhurbaşkanı adayına ilişkin tartışmalar sürüyor.



Cumhuriyet gazetesine konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi.



"Önceliğimiz belediye." ifadelerini kullan Yavaş, "Ortada bir seçim yok. Niye tartışıyoruz." dedi.



CHP'nin iç tartışmalar yerine yurttaşın sorunlarına odaklanmasu gerektiğini de söyleyen Yavaş, doğru yönetimle Türkiye'nin çok rahat kalkanabileceğini vurguladı.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"



Ankara'ya hizmet etmeye devam edeceklerini söyleyen Yavaş, "Yeni yeşil alanlar, yollar ve altyapı projeleriyle Ankara’yı daha yaşanabilir bir şehir haline getiriyoruz. Tarihi sorumluluğumuzun farkında olarak başkentimize layık hizmetler sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

