Mansur Yavaş’tan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt: CHP’deki ön seçimde aday olacak mı?

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP ) cumhurbaşkanı adayını seçimle belirleme kararı aldı. Cumhurbaşkanı adayı seçiminin hangi şartlarla ve nasıl yapılacağını ortaya koyacak ön seçim yönergesinin, MYK onayının ardından salı günü Meclis grubunda açıklanması bekleniyor. Hazırlanan taslak yönergeye göre, önce adaylar netleşecek sonra pusulalar basılacak, mühürler hazırlanacak ve mahalle mahalle sandıklar konularak CHP üyelerinin cumhurbaşkanı adayını belirlemesi istenecek. Cumhurbaşkanı adayı seçiminin 30 Mart’ta yapılması planlanıyor.

MANSUR YAVAŞ: ADAY BELİRLEMEK İÇİN ÇOK ERKEN



CHP adayını belirleme kararı aldı ancak ismi adaylar arasında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu adım için erken olduğu görüşünde...



Mansur Yavaş bugün gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, “Seçim tarihi belli değilken neyi tartışacağız.” dedi.



“O zamana kadar Türkiye’de şartlar, her şey değişir.” diyen Mansur Yavaş, “Öncelik olarak ekonomik sıkıntı varken, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Derin yoksulluğa yoğunlaşmalıyız.” şeklinde konuştu.

“GÜN OLA HARMAN OLA”



Yavaş bir gazetecinin, “Ön seçim olursa aday olmayacağınız anlama gelir mi?” sorusuna, “Öyle bir şey olur mu? Ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak... Önce bir seçim tarihi belli olsun.” yanıtını verdi.