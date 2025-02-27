Mansur Yavaş'tan dikkat çeken açıklama: Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemde

CHP'de cumhurbaşkanlığı ön seçim toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir konuşma gerçekleştirdi.



Daha önce adaylık için ismi geçen ancak ön seçime katılmayacağını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş toplantıda yer almadı.



Ankara'da farklı bir toplantıya katılan Yavaş, gazetecilerin CHP'nin ön seçim toplantısına ilişkin yönelttiği bir soruya şu cevabı verdi:

"Ben bu konularda açıklamalarımı yaptım. Hayırlı olsun ön seçim dedim. Bunun haricinde söylenecek bir şey yok. Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir. O kadar söyleyeceğim."



Mansur Yavaş, bir gazetecinin "CHP'nin de toplantısı vardı. Neden bu toplantıyı tercih ettiniz?" sorusunu ise "Biraz provoke bir soru bu. Bu toplantı daha önceden belli olmuştu. Katıldım, 20 dakika sonra ayrılacağım. SODEMBEK diye CHP kuruluşunun saat 15.00'teki toplantısı var." şeklinde yanıtladı.

CHP'DE ÖN SEÇİM NE ZAMAN?

CHP üyeleri 23 Mart Pazar günü, partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek sandık başına gidecek.