CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş,​ Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde muhtar adayları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.



Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, soru üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısında söylediği, "Mansur Yavaş'ın vekili olmadığı halde yasal alacak verecek ilişkisi olmayan kişiden aldığı senedin sahte çıktığını Yargıtay kesinleştirdi. Kendisi yalanlayamadı" sözlerine cevap verdi.



Yavaş, "Evet ama 6'ncı Ticaret Mahkemesi, bunun infazını durdurdu. O senedi sahte verdiği için sanık ceza aldı 4 yıl. Artık hukuki tartışmaları bırakalım, çok istiyorlarsa dosyaları incelesinler. Adalet Bakanı gitsin baksın. Ömer Bey'in 'temiz siyaset' açıklamasından sonra ben Özhaseki’nin mal beyanını bekliyorum" dedi.



Yavaş, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin "Yalanlar silsilesi devam ediyor" şeklindeki sözünün hatırlatılması üzerine, "Bir defa arkalarında durduklarını iyi seçsinler. Onları hep ikaz ettim. 'Ne çamur atarsanız elinize bulaşır' dedim. Maliye de gelsin incelesin, ne yaparlarsa yapsınlar ama bu tür insanlarla işbirliği yapmasınlar. Daha söyleyeceklerim var, 1-2 gün sonra söyleyeceğim" dedi.



Mansur Yavaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Adaylıktan çekilsin" ifadesiyle ilgili ise yorum yapmayacağını söyledi.

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