Mansur Yavaş’tan istifa iddialarına yanıt: Ciddiye almıyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Partimden istifa edeceğim dedikodularını ciddiye almıyorum.” dedi.



Yavaş, CHP’den istifa edeceği yönündeki iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



Açıklamasında, söz konusu dedikoduların maksatlı olarak çıkarıldığını söyleyen Yavaş, “Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim.” dedi.



Belediye başkanı olarak iki noktaya odaklandığını söyleyen Yavaş, şöyle devam etti:



“Ankara'ya hizmet etmeye ve genel başkanımızın liderliğinde Türkiye'nin birinci partisi olan partimizin ilk genel seçimlerde birinci çıkmasına. İktidarı değiştirerek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirene kadar Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, örgütümüzle, üretilmeye çalışılan fitnelere prim vermeden bir bütün halinde çalışacağız.”