CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, seçim kampanyasına başlamadan önce CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Yavaş'ın CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.



Görüşmenin ardından partiden ayrılırken açıklamada bulunan Yavaş, "Adaylığımın kesinleşmesinden sonra ilk defa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ziyaretine geldik ve kendisine bize duyduğu güvenden dolayı teşekkür ettik. Çalışmalara başladık, bunla ilgili de kısa bilgiler verdik" dedi.



ORTAK SEÇİM KAMPANYASI

Gazetecilerin, "Seçim kampanyanızda partiler arası koordinasyon nasıl sağlanacak?" sorusuna Yavaş, "Bugün Anıtkabir ziyaretimize hem CHP İl Başkanı ve il yöneticileri hem de İYİ Parti Ankara İl Başkanı ve ilçe yöneticileri katıldı. Bundan sonra da ortak bir şekilde kampanyayı yürütmeyi planlıyoruz." yanıtını verdi.



SAADET VE DP'YE DE ZİYARET

"Başka partileri de ziyaret edecek misiniz?" sorusu üzerine Yavaş, "Evet, Saadet Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkanını ziyaret edeceğim" diye konuştu. Mansur Yavaş, genel merkezden ayrılırken partililerle de bir süre sohbet etti.



"ANKARA'YI BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ"

Yavaş, Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinin ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyaretin bir kısmı basına açık gerçekleşti. Açıklama yapan Mansur Yavaş, "İnşallah hep birlikte sevineceğiz. Sonunda Ankara'yı birlikte yöneteceğiz. Ankara'yı anlamına uygun olarak Atatürk'ün emanet ettiği marka şehir olarak hak ettiği yere getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"ÖYLE BİR FARKLA KAZANACAKSINIZ Kİ..."

Ardından söz alan Akşener ise "Başarıcağınıza inanıyorum" dedi. Yavaş'ın bir önceki seçimlerde çok az farkla seçimi kaybettiğini hatırlatan İYİ Parti lideri, "Haksızlığa uğramıştınız. Ankara'da yaşayan herkes bu haksızlığın düzeltileceğine inanıyor. Öyle bir sonuçla kazanacaksınız ki isteseler de şaibe oluşturamayacaklar" diye konuştu.