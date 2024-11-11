Mansur Yavaş'tan konser harcamalarına ilişkin açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla birlikte belediyenin konferans salonunda, konser harcamalarına yönelik tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında belediyenin konser harcamalarıyla ilgili hazırlanan sunuma yer veren Yavaş, "Birtakım iddialar atıldı. Bu iddiaların açılış biçimi de çok ilginç. Belli amaçlarla belediye içerisinden birileri doğru olmayan bilgileri sızdırdılar." dedi.

Yavaş, "doğru olmayan bilgiler üzerine 'Ankara Büyükşehir Belediyesi 1 konsere 69 milyon lira ödedi' şeklinde haberler servis edildiğini" ifade etti.

Başkanlığı döneminde belediyenin Teftiş Kurulu Başkanlığınca 346 dosya açıldığını aktaran Yavaş, kendi döneminde yapılan işlerle ilgili 53 kişinin cezalandırılması için hazırlanan 20 raporu savcılığa gönderdiklerini söyledi.

"HATA YAPAN HATASININ SONUCUNA KATLANACAKTIR"

Yavaş, "Bizim yönetimimizde hiçbir bürokratımız suç ortağımız değil. Çalışanlarımızın hiçbirisi suç ortağımız değil. Hata yapan hatasının sonucuna katlanacaktır ama hiç kimseye de, hiçbir bürokratıma da 'Bu yapmıştır, bu etmiştir.' diyemem. Ben bir hukukçu olarak kendi personelime yargısız infaz yapamam." ifadelerini kullandı.

Sunumunda belediyenin 2021'den itibaren verilen konserler için yaptığı ödemelerini gösteren Yavaş, "İlan edildiği, algı yapıldığı gibi sanatçılara ödenen para yok. Sanatçıların 'kaşe bedeli' adı altında ücretleri bellidir ve bu ücretleri bütün kamu kuruluşlarında ve belediyelerde vardır. Kimse 'Ben bir sanatçının bedelini bilmiyorum' diyemez. Tam bir algı operasyonunun içerisindeyiz." diye konuştu.

Sunumunda 2021 ve 2022 yıllarında gerçekleştirilen ve maliyeti 89 bin lira ila 2 milyon 970 bin lira arasında olan konserleri gösteren Yavaş, bu konserlerin 3 bin ila 5 bin kişi arasında kapasiteye sahip Gençlik Parkı, Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Altınpark gibi yerlerde yapıldığını, buralar için ayrıca ekipman ve müzik ses sistemine ihtiyaç duyulmadığını kaydetti.

"TEKNİK BİR SEFER KURULUYOR, 8'İ BİRDEN ORADA HİZMET ALIYOR"

Yavaş, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki konser alanının 2023'te hazır hale geldiğini belirterek, Cumhuriyet'in 100. yılında 94 milyon lira maliyetle burada düzenledikleri konsere ilişkin şunları söyledi:

"İnternetteki mesaj neydi? 'Candan Erçetin'e 80 milyon lira ödendi.' Candan Erçetin'in aldığı para gene kaşe bedeli. Bunun yanında Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Hadise, Bege, Candan Erçetin ve Murda olarak 8 konser var. Teknik bir sefer kuruluyor, 8'i birden orada hizmet alıyor, toplam 94 milyon lira. Bunu 8'e böleceksiniz. 'Bir sanatçıya 60 milyon, 100 milyon veriyor' gibi iftiraların karşısında rakamlar burada."

Yavaş, 21-23 Nisan 2024 arasındaki konserle ilgili, "Semicenk, Gazapizim ve Edis üç sanatçı. Teknik yine 46 milyon lira. Burada ses, sahne ve diğer ekipmanlar var. 17, 18, 19 Mayıs'ta 3 konser, teknik kurulum 48 milyon lira, sanatçılara ve ekiplerine ödenen paralar 30 milyon lira. 78 milyon 500 bin lira. Üçe böldüğünüz zaman konser başı ne düştüğünü göreceksiniz. 30 Ağustos'ta Tan Taşçı konserine kurulumla beraber 41 milyon 950 bin lira ödenmiş." diye konuştu.

EBRU GÜNDEŞ KONSERİYLE İLGİLİ İDDİALAR

Ebru Gündeş konserine değinen Yavaş, konser için sözleşme yapıldığını ancak TUSAŞ saldırısı nedeniyle konseri kendisinin iptal ettiğini bildirdi.

Bunun üzerine kamuoyunda "Bir belediye terör karşısında bunu yapamaz. Mutlaka ve mutlaka bu konser yapılmalı" şeklinde "çok büyük baskı olduğunu" söyleyen Yavaş, şöyle konuştu:



"Bunun üzerine 4 gün ara verildi. Daha sonra baskılar üzerine devam ettik. Devam edince sözleşme üzerindeki işlemin tamamı yapılamadı. İki ana konser, ses, sahne, ışık, led ekran, ana sahne imalatı ve dekor 31 milyon 680 bin lira. Konser ve diğer hizmet kalemleri, Ebru Gündeş ve ekibine ödenen dahil 13 milyon 257 bin lira.