Mansur Yavaş’tan kulis haberi tepkisi: “Gündemi unutturuyorlar”

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı tartışmalarıyla ilgili, “Sayın Genel Başkanımız, günü geldiğinde parti olarak kimin aday olacağına karar vereceklerini söylediler. Dolayısıyla henüz ortada böyle bir gündem yokken maalesef bu tartışmaları çok üzücü ve gereksiz buluyoruz.” diyen Mansur Yavaş, Altılı Masa sürecindeki adaylık tartışmalarını hatırlattı.



Yavaş, 2023 seçimlerine giden dönemde yapılan adaylık tartışmalarının ülke gündemini ortadan kaldırdığını belirterek, “Şu anda yapılan da maalesef aynı. Sayın İmamoğlu veya benim ağzımdan hiçbir şey çıkmadığı halde; ‘kulis bilgisi’ adı altında hem hükümeti eleştirip hem de hükümete hizmet edecek gereksiz tartışmalar yaptırıyorlar, gündemi unutturuyorlar.” diye konuştu



“PARTİMİZ ADAY GÖSTERİRSE ADAY OLURUZ”



Mansur Yavaş şöyle devam etti:



“Şu anda ülkenin tek bir gündemi var; emeklilerin durumu, yaklaşan kış şartları, gıdaya erişimdeki zorluk, bir yandan üreticilerin ürettiğini satamaması, diğer yandan dar gelirlilerin alışveriş yapamaması. Ama bazı şahısların kişisel kariyerleri ya da kendilerini gündeme getirmek için bu şekildeki beyanlarını anlamak mümkün değil.



Biz her zaman söyledik; partimiz aday gösterirse aday oluruz. Gündemde bunun haricinde konuşacak başka bir şey yok. Türkçe konuşuyoruz ve açık konuşuyoruz. Onun haricinde söylenin sözlerin hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur.”



İSTİFA İDDİALARINA TEPKİ



Yavaş, partiden istifa edeceği yönündeki iddialara ise tepki gösterdi.



“Böyle bir şey nereden çıkıyor. Şimdiye kadar bunu aklınıza getirecek bir şey duydunuz mu benden. İl başkanımız burada. Her yerde beraberiz.” diyen Mansur Yavaş, “Olmayan bir şeyi ispat etmek zorunda bıraktırıyorlar bizi. Bu çok saçma bir şey.” ifadelerini kullandı.



İMAMOĞLU HAKKINDAKİ DAVA



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hakaret davasının siyaseti dizayn etme çabası olduğunu savunan Mansur Yavaş, “Ben hukukçuyum; hangi kelimelerin suç olup hangi kelimelerin suç olmadığı Yargıtay kararlarında açıkça bellidir. Bu davanın açılması bile yanlıştır. Umuyorum yanlış bir karar verilmez ve inşallah Sayın İmamloğlu'nun suçlu olmadığı, herhangi bir şekilde başka bir kasıtla konuşmadığı konusunda mahkeme karar verir ve ülke gerçek gündemine döner.” dedi.



CHP’li tüm belediye başkanları olarak İmamoğlu’nun yanında olduklarını söyleyen Mansur Yavaş, “Eğer bir ceza çıkarsa da ne şekilde tepki göstereceğimizi, nasıl protesto edeceğimizi o gün gösteririz; ama yargının böyle bir karar vereceğine inanmıyoruz. Bunu bir hukukçu olarak söylüyorum. Biz kesinlikle beraat kararı çıkacağına inanıyoruz.” diye konuştu.