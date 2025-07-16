Mansur Yavaş'tan Muhittin Böcek'e ziyaret

Mansur Yavaş, tutuklandıktan sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'i Döşemealtı Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Yavaş cezaevi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, hukukta "masumiyet" diye bir karine bulunduğunu, Yargıtay'dan cezası kesinleşinceye kadar herkesin suçsuz olduğunu kaydetti.

"TUTUKLU YARGILAMA YANLIŞ"

Tutukluluk durumunun kaçma şüphesi, sabıkalı ya da ağır cezalık durumu olan kişilere uygulanması gerektiğini vurgulayan Yavaş, "Muhittin Böcek'i direk suçlayan bir iddia, ifade de yok. Suçların şahsiliği diye bir şey var. Bunların hepsi göz ardı ediliyor. Tutuklu yargılama yanlış." dedi.

"SAĞLIK SORUNU YAŞAYAN BİRİSİNİN EV HAPSİNE ÇIKMASI LAZIM"



Yavaş, tutuklu bazı belediye başkanlarının sağlık sorunlarının bulunduğunu dile getirerek, "Sağlık sorunu yaşayan birisinin en azından ev hapsine çıkması lazım." ifadesini kullandı.

"KALP VE ŞEKER GİBİ SORUNLARI VAR"

Muhittin Böcek'i yorgun gördüğünü dile getiren Yavaş, "Biliyorsunuz ikinci hayatını yaşıyor. Pandemi döneminde 108 gün kendini bilmeden yattı. O dönemden vücudunda birçok hasar var. Böcek'i neden tutukluyorsunuz? Kalp ve şeker gibi sorunları var. Sürekli kontrol altında tutulması lazım. En azından ev hapsine çıkarılması lazım. İnsanların kendini rahatça savunabileceği bir ortamın oluşturulması lazım." diye konuştu.



Yavaş, cezaevinde Muhittin Böcek dışında başka belediye başkanını ziyaret etmediğini belirtti.



Daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'i makamında ziyaret eden Yavaş, ziyarette Özdemir'e eşlik eden Muhittin Böcek'in yakınlarına da "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.