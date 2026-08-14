Mansur Yavaş'tan parti değiştireceği iddiasına yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş , CHP 'den ayrılacağı iddiaları üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Son günlerde kendisiyle ilgili her gün yeni bir senaryo ortaya atıldığını söyleyen Mansur Yavaş, "Bu konuda pek çok defa açıklama yapmama rağmen sürekli bu senaryolara yanıt vermem bekleniyor. Gerekli görmem hâlinde, söyleyecek sözüm varsa o açıklamayı bizzat yaparım." dedi.

Kendisiyle ilgili gelişmeyi başkalarından değil, doğrudan kendisinin duyuracağını ifade eden Yavaş, tartışmaların dışında ve işinin başında olduğunu belirterek tek gündeminin Ankara olduğunu kaydetti.

“ANKARALILARIN EMANETİNİ TAŞIYORUZ”

"Biz, Ankaralıların bize verdiği emaneti taşıyor, bu emaneti de aldığımız ilk günden beri layıkıyla yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanan Mansur Yavaş, Ankara'nın geleceğine ilişkin çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Mansur Yavaş şöyle devam etti:

"- Bir taraftan temel atmalarını gerçekleştireceğimiz yeni metro hatları için çalışıyor, görüşmeler yürütüyoruz. Çünkü Ankaralı hemşerilerimize sözümüz var. Şeffaf, adil ve hesap verebilir bir yönetim sözü verdik. Kimseyi ayırmadan, siyasi görüşüne bakmadan, Ankara’nın bir kuruşunu dahi gözeterek hizmet edeceğimizi söyledik.

- Hukuk, adalet, demokrasi ve milletimizin geleceği konusunda gerektiğinde düşüncelerimi de açıkça ifade ediyorum. Net bir şekilde bir kez daha hatırlatmak istiyorum: Bizim önceliğimiz Ankara."