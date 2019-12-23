Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün hakkında FETÖ'den suç duyurusu

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Ankara'daki rüşvet tartışmasında Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tan kendisini rüşvet istemekle suçlayan eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında FETÖ'ye yardım iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçeyle Aygün hakkında "Terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet ve terör örgütüne yardım etmek" nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.
MAL VARLIĞINA TEDBİR TALEBİ
Dilekçede Aygün hakkında kamu davası açılması talep edildi. "Soruşturma sonucunun etkilenmemesi üzere Aygün'ün terörizm finansmanında kullandığı değerlendirilen mal varlığı üzerinde tedbir alınmasını da talep ediyoruz" denildi.
VİDEO: SİNAN AYGÜN'DEN RÜŞVET İDDİASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA