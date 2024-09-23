Mansur Yavaş'tan Yüksel Arslan'a tepki

Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın CHP'ye yönelik eleştiriler içeren paylaşımına tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Bu metni onaylamıyorum, silmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Mansur Yavaş'tan Yüksel Arslan'a tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 'a yakınlığı ile bilinen Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımı tartışma yarattı.

Arslan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, 'Mustafa Kemal'in Askeri' olamaz. Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada. Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, 'Proje Çocuk' denir, 'Mustafa Kemal'in Askeri' denmez."

"AÇIKLAMASINI ONAYLAMIYORUM, TAVSİYEM PAYLAŞIMINI SİLMESİ"

Mansur Yavaş "Bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma uymamaktadır." diyerek Arslan'a tepki gösterdi.

Arslan, paylaşımını silmedi ancak ASKİ Spor Kulübü Başkanlığı'ndan istifa etti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yeni görüntü: Bursa'da eğitim uçağı böyle düştü

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta kritik görüşmeler

Bolu'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Bolu'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Denizli'de ahır yangını: 93 küçükbaş hayvan telef oldu

Denizli'de ahır yangını: 93 küçükbaş hayvan telef oldu

Çarşı Davası'nda dosya mütalaaya gönderildi

Çarşı Davası'nda dosya mütalaaya gönderildi

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Okullarda temizlik personeli için 30 bin atama tahsis edildi

Okullarda temizlik personeli için 30 bin atama tahsis edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...