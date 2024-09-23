Mansur Yavaş'tan Yüksel Arslan'a tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yakınlığı ile bilinen Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımı tartışma yarattı.

Arslan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, 'Mustafa Kemal'in Askeri' olamaz. Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada. Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, 'Proje Çocuk' denir, 'Mustafa Kemal'in Askeri' denmez."



"AÇIKLAMASINI ONAYLAMIYORUM, TAVSİYEM PAYLAŞIMINI SİLMESİ"



Mansur Yavaş "Bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma uymamaktadır." diyerek Arslan'a tepki gösterdi.

Arslan, paylaşımını silmedi ancak ASKİ Spor Kulübü Başkanlığı'ndan istifa etti.