Mantar 13 kişiyi hastanelik etti

Çorum'da mantar yedikten sonra rahatsızlanan 13 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Mantar 13 kişiyi hastanelik etti

Çorum'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Seydimçakallı ve Yenihayat köyleri ile Laçin ve Uğurludağ ilçelerinde doğadan topladıkları mantardan yedikten bir süre sonra rahatsızlanan Songül Ö. (52), Serdar Ö. (33), Serdar K. (34), Abidin Ö. (53), Telli B. (68), Asiye Ö. (79), Abidin B. (71), Asiye E. (57), Refigül F. (82), Meryem F. (66), Fendiye D. (42), Emrullah T. (37) ve Aynur Ç, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınanlardan Abidin Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...