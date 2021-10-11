Mantar aynı aileden 4 kişiyi zehirledi

Karabük'te aynı aileden 4 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Aile üyelerinin, akşam yemeğinde mantar yedikleri öğrenildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.10.2021 - 00:36

Mantar aynı aileden 4 kişiyi zehirledi

'te, yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen, aynı aileden 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Cumayanı köyünde, aynı aileden B.U. (59), Z.U. (50), C.U. (29) ve H.U. (20), akşam yemeğinden bir süre sonra bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşadı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan aile üyelerinin, dan yapılan yemeği yedikleri ve gıda si şüphesiyle tedavi altına alındıkları öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...