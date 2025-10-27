Mantar peşinde kayboldular: Ekipler beş saat sonra buldu

Bartın'da iki kişi mantar toplamak için girdikleri ormanda kayboldu.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Ulus ilçesine bağlı Uluköy köyünde meydana geldi.

Köyde yaşayan A.A. ve A.Ç. mantar toplamak için ormana gitti.

Havanın kararmasıyla, yönlerini kaybeden iki kişi evlerine dönmedi.

Ailenin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ormanda yaptıkları beş saatlik arama sonunda, saat 23.00 sıralarında, kayıp iki kişi evlerinden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulundu.

Sağlık durumlarının iyi olduğu görülen iki kişi, ekiplere teşekkür etti.