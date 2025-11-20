Mantar toplamak için evden ayrılan kadın, ormanda ölü bulundu
20.11.2025 23:04
DHA
Çankırı'da 4 gün önce mantar toplamak için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Behiye Yavuz’un (82), ormanda cansız bedeni bulundu.
Bayramören ilçesine bağlı Yaylatepesi köyünde oturan Behiye Yavuz, 17 Kasım’da mantar toplamak üzere evden ayrıldı. Akşam evine dönmeyen Yavuz'un yakınlarının kayıp ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
4 gündür süren arama çalışmalarının ardından akşam saatlerinde Yavuz'un cansız bedeni evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ormanda bulundu. Yavuz’un cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
ÇANKIRI VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Çankırı Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, arama faaliyetin üzücü sonuçlandığı belirtildi.
Açıklamaya göre, arama çalışmalarına; Çankırı İl Jandarma Komutanlığından 83 personel, 12 araç, 1 termal drone ve 2 drone, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından 37 personel ve 5 araç, 1 arama köpeği, Ankara İl Jandarma Komutanlığından 2 personel ve 1 arama köpeği, Çankırı AFAD’dan 8 personel, 2 araç ve 1 termal drone, Ankara AFAD’dan 8 personel, 1 araç ve 1 termal drone, İl Sağlık Müdürlüğünden 3 personel ve 1 araç olmak üzere; toplamda 141 resmi personel ile birlikte 30 vatandaş katıldı.