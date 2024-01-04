Mantar toplamak için gittiği dağda kayboldu: 6 gündür haber alınamıyor

ÇALIŞMALAR PARSEL PARSEL DAĞILARAK YAPILIYOR



Yaşar ayrıca arama faaliyetleri hakkında, "Başlamış olduğumuz rotadan izlemiş olduğumuz rotayı iyice kontrol ediyoruz ve alan eğer bunun gibi çok geniş bir alan ise genelde sektörlere bölüyoruz. Alanı böyle parsellere ayırıyoruz ve eşit sayıda arama kurtarma ekiplerini belirlemiş olduğumuz sektörlere yönlendiriyoruz. Tabii bu yönlendirmenin içerisinde teknik ve teçhizatlarımız da oluyor işte dron gibi mesela İHA'lar gibi. Tekniğin içine köpek de giriyor bu arada, iz takip köpekleri olabiliyor işte belirli bir süre açlıktan sonra kadavra köpekleri oluyor. Bunlarla ilgili çok ciddi detaylandırılmış şeyler var tabii. Bir izmarit bile bize onunla ilgili detaylar verebiliyor aslında. Ama dediğim gibi maalesef bu zorlu süreçte herhangi bir emare rastlayamadık” dedi.

Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAGAME-SAR) temsilcisi Barış Muştu ise, 5 gündür bölgede olduklarını belirterek, “5 gündür neredeyse 10 kilometre yarı çapına yakın yerde arama tarama faaliyeti yürütüldü. Yani ayak basmadık, girilmediği hiçbir yer yok. Bir emare de yok, iz de yok ama aramaya devam ediyoruz. Olabilecek muhtemel yerleri düşünüyoruz nerede olabilir diye bakıyoruz ama maalesef şu anda herhangi bir ize ulaşamadık aramaya devam edeceğiz” dedi.