Mantar toplamaya çıktı, ormanda kayboldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 80 yaşındaki Ali Başaran, mantar toplamak için gittiği ormanda kayboldu. Başaran'ın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Mantar toplamaya çıktı, ormanda kayboldu
Mantar toplamaya çıktı, ormanda kayboldu - 1 Ali Başaran

'nın Bodrum ilçesi Çırkan Mahallesi Barbaros Hayrettin Sokak'taki evinden dün sabah saatlerinde çıkan Ali Başaran (80), yakındaki ormana mantar toplamaya gitti.

Hava kararmasına rağmen Başaran eve dönmedi. Ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Durum Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bildirildi.

AFAD'dan gelen ihbar üzerine Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği gönüllüleri, harekete geçti.

Ekipler, Başaran'ın gittiği güzergahta gece saatlerinde arama kurtarma çalışması başlattı.

Arama kurtarma çalışmalarına AKUT Bodrum ve Mahalle Afet Gönüllüleri ile Ali Başaran'ın yakınları da katıldı.

Ormanda arama kurtarma çalışmalarının geniş bir alanda sürdüğü bildirildi.

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