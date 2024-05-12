Mantar toplamaya giden kadının şüpheli ölümü

Ankara'da mantar toplamak için gittiği yerden geri dönmeyen Afganistan uyruklu kadın, ölü bulundu. Tabancayla başından vurulan 41 yaşındaki kadının eşi ve bir kişi gözaltına alındı.

Mantar toplamaya giden kadının şüpheli ölümü

'nın Çubuk ilçesi Gümüşyayla Mahallesi'nde dün akşam çobanlık yapan Afganistan uyruklu N.M.M.'nin eşi Zarın Mardani (41), mantar toplamak için çıktığı araziden eve dönmedi.

Kadını aramaya giden mahalleli, Zarın Mardani'nin cansız bedenini buldu.

Jandarma, yapılan ihbar üzerine bölgede incelemede bulundu.

Ekipler, kadının tabanca ile başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Mardani'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırdı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, eşi N.M.M. ile aynı çiftlikte çalışan N.E. gözaltına alındı.

Haklarında adli işlem başlatılan iki şüphelinin, adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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