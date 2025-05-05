Mantar toplamaya gitmişti, beş gün sonra acı haber geldi
Denizli'de mantar toplamak için çıktığı dağlık bölgede kaybolan adam ölü bulundu.
Denizli'de mantar toplamaya giden adam, beş gün sonra ölü bulundu.
Pamukkale ilçesinde yaşayan Mevlüt Kandemir, 29 Nisan'da mantar toplamak için Zeytinköy Mahallesi'ndeki ormana gitti, ancak geri dönmedi.
Yakınları Kandemir’e ulaşamayınca yakınları polise kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Kandemir'in dün saat 16.00 sıralarında cansız bedeni bulundu.
Uçurumdan düştüğü belirlenen Kandemir'in cansız bedeni, bölgeden helikopterle alınarak kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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