Mantar toplamaya gitti, ayı saldırdı

Çorum'un Kargı ilçesinde mantar toplarken ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Mantar toplamaya gitti, ayı saldırdı

Pelitçik köyünde mantar toplamak için köyün üst tarafındaki ormanlık alana giden M.K, bir anda karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu M.K'nin bacağında derin yaralar oluştu.

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.K'ye ilk müdahale burada yapıldı.

Yaralarına dikiş atılan M.K'nin genel durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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