Mantar toplamaya gitti, mahsur kaldı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde mantar toplamak için gittiği dağlık alanda dengesini kaybederek düşen ve bileğini zedeleyen 51 yaşındaki vatandaş sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mantar toplamaya gitti, mahsur kaldı

Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda 51 yaşındaki Sabri Küçükçiftçi toplamak için çıktığı bölgede dengesini kaybederek düştü.

Bileğini zedeleyen vatandaş mahsur kaldı. Konu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, yol fiziki şartlarının uygun olmaması sebebi ile adrese ulaşamadı.

4x4 ambulansın ulaştığı olay yerinde yaralı vatandaşa ilk müdahalesi yapıldı.

Daha sonrasında topladığı mantar kovası ile birlikte ambulansa alınan ve Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Küçükçiftçi’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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