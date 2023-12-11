Mantar toplamaya gitti, mahsur kaldı

Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda 51 yaşındaki Sabri Küçükçiftçi mantar toplamak için çıktığı bölgede dengesini kaybederek düştü.

Bileğini zedeleyen vatandaş mahsur kaldı. Konu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, yol fiziki şartlarının uygun olmaması sebebi ile adrese ulaşamadı.

4x4 ambulansın ulaştığı olay yerinde yaralı vatandaşa ilk müdahalesi yapıldı.

Daha sonrasında topladığı mantar kovası ile birlikte ambulansa alınan ve Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Küçükçiftçi’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.