Mantar toplarken kaybolan iki kişi, 13 saat sonra bulundu

"SAĞANAK NEDENİYLE YOLU KAYBETTİK"



Sağanak nedeniyle yollarını kaybettiklerini söyleyen ve bitkin oldukları gözlenen Gündüz ile İpek için bulundukları bölgeye askeri helikopter sevk edildi.



İlçe merkezine getirilerek hastanede kontrolleri yapılan Gündüz ve İpek’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.